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Евро дешевеет. НБУ установил курс на 10 декабря

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Украина, Четверг 09 декабря 2021 17:52
Евро дешевеет. НБУ установил курс на 10 декабря Фото: курс евро упал на 9 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,76 гривен за евро. Это на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 10 декабря установлен на таком уровне: 30,6773 гривен за евро (-0,0925 грн). При этом курс евро на 8 декабря составляет 30,7698 гривен за евро.

Евро дешевеет. НБУ установил курс на 10 декабря

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро снизился после роста накануне.

Евро дешевеет. НБУ установил курс на 10 декабря

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 30,59 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,57 гривен за евро.

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