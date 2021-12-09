Евро дешевеет. НБУ установил курс на 10 декабря
Фото: курс евро упал на 9 копеек (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,76 гривен за евро. Это на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 10 декабря установлен на таком уровне: 30,6773 гривен за евро (-0,0925 грн). При этом курс евро на 8 декабря составляет 30,7698 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, официальный курс евро снизился после роста накануне.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 30,59 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,57 гривен за евро.