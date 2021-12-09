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Євро дешевшає. НБУ встановив курс на 10 грудня

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Україна, Четвер 09 грудня 2021 17:52
Євро дешевшає. НБУ встановив курс на 10 грудня Фото: курс євро впав на 9 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 10 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,76 гривень за євро. Це на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 10 грудня встановлено на такому рівні: 30,6773 гривень за євро (-0,0925 грн). При цьому курс євро на 8 грудня становить 30,7698 гривень за євро.

Євро дешевшає. НБУ встановив курс на 10 грудня

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро знизився після зростання напередодні.

Євро дешевшає. НБУ встановив курс на 10 грудня

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 30,59 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 30,57 гривень за євро.

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