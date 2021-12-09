Євро дешевшає. НБУ встановив курс на 10 грудня
Фото: курс євро впав на 9 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 10 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,76 гривень за євро. Це на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 10 грудня встановлено на такому рівні: 30,6773 гривень за євро (-0,0925 грн). При цьому курс євро на 8 грудня становить 30,7698 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, офіційний курс євро знизився після зростання напередодні.
Скріншот bank.gov.ua
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 30,59 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 30,57 гривень за євро.