ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Евро дешевеет. НБУ снизил курс на 23 сентября

Новина українською →
Украина, Среда 22 сентября 2021 17:52
Евро дешевеет. НБУ снизил курс на 23 сентября Фото: курс евро упал на 7 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,28 гривен за евро. Это на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 23 сентября установлен на таком уровне: 31,2856 гривен за евро (-0,071 грн). При этом курс евро на 22 сентября составляет 31,3566 гривен за евро.

Евро дешевеет. НБУ снизил курс на 23 сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро упал после роста накануне.

Евро дешевеет. НБУ снизил курс на 23 сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 31,20 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 31,18 гривен за евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс евро Курс НБУ Курс гривны
NEWS
Реакция на изменения в государстве: Зеленский назвал свою версию покушения на Шефира
Реакция на изменения в государстве: Зеленский назвал свою версию покушения на Шефира
DAILY
Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову