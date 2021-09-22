Євро дешевшає. НБУ знизив курс на 23 вересня
Фото: курс євро впав на 7 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 23 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,28 гривень за євро. Це на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 23 вересня встановлено на такому рівні: 31,2856 гривень за євро (-0,071 грн). При цьому курс євро на 22 вересня становить 31,3566 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс євро впав після зростання напередодні.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 14 копійок до 31,20 гривень за євро.. Курс купівлі становить 31,18 гривень за євро.