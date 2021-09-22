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Межбанк закрылся падением курса доллара

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Украина, Среда 22 сентября 2021 17:11
Межбанк закрылся падением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 12 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 22 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 12 копеек до 26,60 гривен за доллар, курс в покупке до 26,58 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 31,20 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,5800 - 26,6000 грн/доллар, евро 31,1809 - 31,2044 грн/евро, российский рубль 0,3653 - 0,3657 грн/рубль.

Межбанк закрылся падением курса доллара

Напомним, торги по доллару на межбанке 21 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,7000 - 26,7200 грн/доллар, евро 31,3191 - 31,3425 грн/евро, российский рубль 0,3646 - 0,3650 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,67 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

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Курс доллара
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