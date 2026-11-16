Євро по 52 гривні до кінця року: банкір пояснив, чи можливе нове подорожчання валюти

Чому змінюється курс євро в Україні

На відміну від долара, курс євро в Україні безпосередньо залежить від співвідношення двох валют на світовому ринку.

Національний банк встановлює курс гривні до долара, а вартість євро визначається за крос-курсом. Тобто регулятор бере офіційний курс долара до гривні та множить його на співвідношення євро до долара.

Наприклад, якщо один євро коштує 1,10 долара, а курс американської валюти становить 46 гривень, європейська валюта коштуватиме приблизно 50,6 гривні.

За словами Мамедова, Національний банк безпосередньо не впливає на співвідношення євро та долара. Воно формується на міжнародних валютних ринках.

Серед чинників, які впливають на ці зміни, банкір назвав очікування щодо дохідності американських та європейських облігацій, рішення центральних банків, ціни на пальне, геополітичну ситуацію та перспективи мирної угоди.

Чи може євро знову подорожчати до 52 гривень

Мамедов не очікує, що до кінця року євро знову досягне цьогорічного пікового рівня – близько 52,50 гривні.

Якщо офіційний курс долара становитиме приблизно 46 гривень, а співвідношення євро до долара залишатиметься на рівні 1,10, вартість європейської валюти в Україні буде нижчою.

''За базовим сценарієм курс євро може бути нижчим – приблизно 50,5–51 гривня'', – зазначив банкір.

Водночас готівковий курс залежатиме від додаткових комісійних витрат і маржі банків та обмінників.

Як рішення ФРС та ЄЦБ вплинуть на курс євро

Окремо банкір звернув увагу на майбутні рішення Федеральної резервної системи США та Європейського центрального банку щодо процентних ставок.

За його оцінкою, у грудні долар спочатку може дещо зміцнитися, а співвідношення євро до долара опуститися нижче 1,10 – приблизно до 1,08.

Однак наступного року європейська валюта може відіграти це падіння.

Мамедов пояснив, що різниця між процентними ставками в США та Європі впливає на рішення інвесторів щодо розміщення коштів. Якщо дохідність доларових активів зростає порівняно з євровими, інвесторам стає вигідніше вкладати гроші в американську валюту.

Відповідно, попит на долар збільшується, а євро може слабшати.

Водночас надмірні коливання валютних співвідношень створюють дисбаланси для економік, тому центральні банки можуть змінювати монетарну політику.

Чи варто українцям купувати євро для заощаджень

Банкір радить враховувати передусім майбутні потреби, а не лише очікування щодо курсу.

За його словами, нині гривневі фінансові інструменти забезпечують вищу дохідність, ніж валютні. Серед інструментів в іноземній валюті доларові активи також мають вищу дохідність порівняно з євровими.

Тому Мамедов не бачить особливого сенсу купувати євро саме як інвестиційний інструмент за нинішніх умов.

Водночас якщо людина планує найближчими місяцями витратити певну суму в європейській валюті, краще подбати про неї заздалегідь.

Наприклад, якщо протягом наступних трьох місяців знадобиться 2 тисячі євро, доцільно мати цю суму, щоб не залежати від майбутніх коливань курсу.

Для поточних розрахунків за кордоном банкір також радить використовувати банківські картки, оскільки курс конвертації під час карткових операцій може бути вигіднішим, ніж обмін готівки.

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