Евро по 52 гривны до конца года: банкир объяснил, возможно ли новое подорожание валюты

Почему меняется курс евро в Украине.

В отличие от доллара, курс евро в Украине напрямую зависит от соотношения двух валют на мировом рынке.

Национальный банк устанавливает курс гривны к доллару, а стоимость евро определяется по кросс-курсу. То есть регулятор берет официальный курс доллара к гривне и умножает его на соотношение евро к доллару.

К примеру, если один евро стоит 1,10 доллара, а курс американской валюты составляет 46 гривен, европейская валюта будет стоить примерно 50,6 гривны.

По словам Мамедова, Национальный банк напрямую не влияет на соотношение евро и доллара. Она формируется на международных валютных рынках.

Среди факторов, влияющих на эти изменения, банкир назвал ожидания доходности американских и европейских облигаций, решения центральных банков, цены на горючее, геополитическую ситуацию и перспективы мирного соглашения.

Может ли евро снова подорожать до 52 гривен

Мамедов не ожидает, что к концу года евро снова достигнет нынешнего пикового уровня – около 52,50 гривны.

Если официальный курс доллара составит около 46 гривен, а соотношение евро к доллару будет оставаться на уровне 1,10, стоимость европейской валюты в Украине будет ниже.

''По базовому сценарию курс евро может быть ниже – примерно 50,5–51 гривна'', – отметил банкир.

В то же время, наличный курс будет зависеть от дополнительных комиссионных расходов и маржи банков и обменников.

Как решения ФРС и ЕЦБ повлияют на курс евро

Отдельно банкир обратил внимание на будущие решения Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка по процентным ставкам.

По его оценке, в декабре доллар сначала может несколько укрепиться, а соотношение евро к доллару опуститься ниже 1,10 – примерно до 1,08.

Однако в следующем году европейская валюта может отыграть это падение.

Мамедов пояснил, что разница между процентными ставками в США и Европе влияет на решение инвесторов по размещению средств. Если доходность долларовых активов растет по сравнению с евро, инвесторам становится выгоднее вкладывать деньги в американскую валюту.

Соответственно, спрос на доллар увеличивается, а евро может ослабевать.

В то же время, чрезмерные колебания валютных соотношений создают дисбалансы для экономик, поэтому центральные банки могут изменять монетарную политику.

Стоит ли украинцам покупать евро для сбережений

Банкир советует учитывать прежде всего будущие потребности, а не только ожидания курса.

По его словам, ныне гривневые финансовые инструменты обеспечивают более высокую доходность, чем валютные. Среди инструментов в иностранной валюте долларовые активы также имеют более высокую доходность по сравнению с евро.

Поэтому Мамедов не видит особого смысла покупать евро как инвестиционный инструмент в нынешних условиях.

В то же время, если человек планирует в ближайшие месяцы потратить определенную сумму в европейской валюте, лучше позаботиться о нем заранее.

К примеру, если в течение следующих трех месяцев понадобится 2 тысячи евро, целесообразно иметь эту сумму, чтобы не зависеть от будущих колебаний курса.

Для текущих расчетов за рубежом банкир также советует использовать банковские карты, поскольку курс конвертации во время карточных операций может быть более выгодным, чем обмен наличными.

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