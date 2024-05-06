Євро-2024: збірна України визначилася з датою старту підготовки

Українська асоціація футболу розкрила нові деталі процесу підготовки національної команди до чемпіонату Європи 2024 року в Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

"Синьо-жовті" зберуться разом 30 травня. Спершу підопічні Сергія Реброва базуватимуться в Нюрнберзі.

У федеральній землі Баварія збірна України проведе майже два тижні. 12 червня збірна переїде до Вісбадена. Це місто в Гессені буде домівкою національної команди впродовж усього Євро-2024. Звідти "синьо-жовті" виїжджатимуть у Мюнхен, Дюссельдорф і Штутгарт на матчі групового етапу.

Прийдешній чемпіонат Європи стане четвертим поспіль для української збірної. За місце в 1/8 фіналу турніру команда Реброва змагатиметься зі збірними Бельгії, Словаччини та Румунії. Гарантовано в плей-офф вийдуть дві найкращі команди квартету.

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.

Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.

Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.