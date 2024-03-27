ua en ru
Ср, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Євро-2024: визначилися всі учасники фінального турніру

Мюнхен, Середа 27 березня 2024 00:40
UA EN RU
Євро-2024: визначилися всі учасники фінального турніру Фото: Українська збірна їде на Євро-2024 (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Фінал кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року дозволив визначити всі 24 національні команди, що поведуть боротьбу за трофей Анрі Делоне. Серед них – збірна України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

У вівторок, 26 березня, визначилися останні учасники Євро-2024. Сито плей-офф Ліги націй подолали збірні Грузії, України та Польщі.

Кавказька збірна на власному полі сенсаційно переграла Грецію. Основний і додатковий час на арені "Боріс Пайчадзе" в Тбілісі завершилися нульовою нічиєю. У серії ж післяматчевих одинадцятиметрових греки не реалізували два пенальті з чотирьох при одному промаху грузинів.

Натомість "синьо-жовті" під керівництвом Сергія Реброва здобули чергову вольову перемогу. На гол ісландця Альберта Гудмундссона збірна України відповіла після перерви забитими м'ячами Циганкова та Мудрика. На чемпіонаті Європи українці зустрінуться зі збірними Бельгії, Словаччини та Румунії.

Господарка чемпіонату – збірна Німеччини – автоматично потрапила до групи A. Бундестім у матчі-відкриття турніру зустрінеться з Шотландію в Мюнхені. Поєдинок на "Альянц Арені" запланований на 14 червня.

Склад усіх груп чемпіонату Європи-2024:

Група A: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія
Група B: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія
Група C: Словенія, Данія, Сербія, Англія
Група D: Польща, Нідерланди, Австрія, Франція
Група E: Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна
Група F: Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія

До слова, раніше збірна України U-19 виборола місце на Євро-2024 серед юнаків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Збірна Англії Збірна Італії Збірна Іспанії Франція Португалия Збірна Німеччини Чемпіонат Європи
NEWS
Данілова переведуть на інший напрямок, - Зеленський
Данілова переведуть на інший напрямок, - Зеленський
DAILY
Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи