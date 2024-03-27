Євро-2024: визначилися всі учасники фінального турніру

Фінал кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року дозволив визначити всі 24 національні команди, що поведуть боротьбу за трофей Анрі Делоне. Серед них – збірна України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

У вівторок, 26 березня, визначилися останні учасники Євро-2024. Сито плей-офф Ліги націй подолали збірні Грузії, України та Польщі.

Кавказька збірна на власному полі сенсаційно переграла Грецію. Основний і додатковий час на арені "Боріс Пайчадзе" в Тбілісі завершилися нульовою нічиєю. У серії ж післяматчевих одинадцятиметрових греки не реалізували два пенальті з чотирьох при одному промаху грузинів.

Натомість "синьо-жовті" під керівництвом Сергія Реброва здобули чергову вольову перемогу. На гол ісландця Альберта Гудмундссона збірна України відповіла після перерви забитими м'ячами Циганкова та Мудрика. На чемпіонаті Європи українці зустрінуться зі збірними Бельгії, Словаччини та Румунії.

Господарка чемпіонату – збірна Німеччини – автоматично потрапила до групи A. Бундестім у матчі-відкриття турніру зустрінеться з Шотландію в Мюнхені. Поєдинок на "Альянц Арені" запланований на 14 червня.

Склад усіх груп чемпіонату Європи-2024:

Група A: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія

Група B: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія

Група C: Словенія, Данія, Сербія, Англія

Група D: Польща, Нідерланди, Австрія, Франція

Група E: Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна

Група F: Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія