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Україна U-19 з розгромом Швейцарії вийшла на чемпіонат Європи

Скоп'є, Вівторок 26 березня 2024 16:59
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Україна U-19 з розгромом Швейцарії вийшла на чемпіонат Європи Фото: "Синьо-жовті" завоювали путівку на континентальний форум (uaf.ua)
Автор: Антон Федорців

Юнацька збірна України впевнено здолала збірну Швейцарії U-19 та виграла еліт-раунд кваліфікації до Євро-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Євро-2024 U-19, кваліфікація, група 7

Україна U-19 – Швейцарія U-19 – 3:0

Голи: Синчук, 63, Пономаренко, 68, 78

Після безгольового першого тайму "синьо-жовті" взяли до справи після перерви. Відкрити рахунок підопічні Дмитра Михайленка зуміли на 63-й хвилині. Це Синчук лівою потужно пробив у дальню дев'ятку з меж штрафного майданчика.

Далі настав зоряний час головного бомбардира команди – форварда київського "Динамо" Пономаренка. Спершу він підстеріг помилку голкіпера на виході та відправив м'яч у сітку. А згодом нападник головою замкнув навіс Михавка зі стандарту.

Третя перемога поспіль дозволила збірній України U-19 виграти міні-турнір за путівку на Євро-2024. Турнір відбудеться 15-28 липня у Північній Ірландії. П'ять найкращих команд прийдешнього форуму оформлять путівки на ЧС-2025 серед 20-річних.

Україна U-19 вшосте гратиме на чемпіонатах Європи. Найкращим досягненням "синьо-жовтих" залишається тріумф на Євро-2009. Тоді з командою працював Юрій Калітвінцев, а головними зірками збірної були Кривцов, Гармаш, Рибалка та інші.

До слова, вранці підготували анонс поєдинку збірної України проти Ісландії у плей-офф за місце на Євро-2024.

Нагадаємо, напередодні пригадали історію протистоянь збірної України з Ісландією на міжнародній арені.

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