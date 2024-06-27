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Євро-2024: визначилися всі учасники 1/8 фіналу турніру

Фото: Лише збірна Іспанії набрала максимум очок у групах Євро-2024 (x.com/SEFutbol)
Автор: Антон Федорців

Груповий етап цьогорічного чемпіонату Європи завершився. 16 найсильніших національних команд продовжать виступи в плей-офф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Збірні Туреччини та Грузії останніми заповнили вакантні місця в переліку учасників 1/8 фіналу Євро-2024. Перша стадія плей-офф європейської першості розпочнеться 29 червня.

У перший день національна команда Італії зустрінеться зі швейцарською збірною у Берліні. Натомість Німеччина протистоятиме національній команді Данії в Дортмунді. Збірна Англії 30 червня проведе матч проти Словаччини в Гельзенкірхені, а іспанська збірна в Кьольні проекзаменує Грузію.

Одне з центральних протистоянь раунду 1 липня прийме Дюссельдорф – національна команда Франції зустрінеться зі збірною Бельгії. У цей же день Португалія у Франкфурті-на-Майні гратиме проти словенської національної команди. Нарешті 2 липня збірна Румунії у Мюнхені протистоятиме Нідерландам, а національна команда Австрії зустрінеться з Туреччиною у Лейпцигу.

Усі пари 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024:

  • Швейцарія – Італія, 29 червня
  • Німеччина – Данія, 29 червня
  • Англія – Словаччина, 30 червня
  • Іспанія – Грузія, 30 червня
  • Франція – Бельгія, 1 липня
  • Португалія – Словенія, 1 липня
  • Румунія – Нідерланди, 2 липня
  • Австрія – Туреччина, 2 липня

 

До слова, раніше збірна України зіграла внічию з Бельгією і вилетіла з Євро-2024.

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