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Евро-2024: определились все участники 1/8 финала турнира

Фото: Только сборная Испании набрала максимум очков в группах Евро-2024 (x.com/SEFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Групповой этап чемпионата Европы завершился. 16 сильнейших национальных команд продолжат выступления в плей-офф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Сборные Турции и Грузии последними заполнили вакантные места в списке участников 1/8 финала Евро-2024. Первая стадия плей-офф европейского первенства начнется 29 июня.

В первый день национальная команда Италии встретится со швейцарской сборной в Берлине. В свою очередь Германия будет противостоять национальной команде Дании в Дортмунде. Сборная Англии 30 июня проведет матч против Словакии в Гельзенкирхене, а испанская сборная в Кельне проэкзаменирует Грузию.

Одно из центральных противостояний раунда 1 июля примет Дюссельдорф – национальная команда Франции встретится со сборной Бельгии. В этот же день Португалия во Франкфурте-на-Майне сыграет против словенской национальной команды. Наконец 2 июля сборная Румынии в Мюнхене будет противостоять Нидерландам, а национальная команда Австрии встретится с Турцией в Лейпциге.

Все пары 1/8 финала чемпионата Европы-2024:

  • Швейцария – Италия, 29 июня
    Германия – Дания, 29 июня
    Англия – Словакия, 30 июня
    Испания – Грузия, 30 июня
    Франция – Бельгия, 1 июля
    Португалия – Словения, 1 июля
    Румыния – Нидерланды, 2 июля
    Австрия – Турция, 2 июля

 

К слову, ранее сборная Украины сыграла вничью с Бельгией и вылетела из Евро-2024.

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