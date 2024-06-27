Евро-2024: определились все участники 1/8 финала турнира

Групповой этап чемпионата Европы завершился. 16 сильнейших национальных команд продолжат выступления в плей-офф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Сборные Турции и Грузии последними заполнили вакантные места в списке участников 1/8 финала Евро-2024. Первая стадия плей-офф европейского первенства начнется 29 июня.
В первый день национальная команда Италии встретится со швейцарской сборной в Берлине. В свою очередь Германия будет противостоять национальной команде Дании в Дортмунде. Сборная Англии 30 июня проведет матч против Словакии в Гельзенкирхене, а испанская сборная в Кельне проэкзаменирует Грузию.
Одно из центральных противостояний раунда 1 июля примет Дюссельдорф – национальная команда Франции встретится со сборной Бельгии. В этот же день Португалия во Франкфурте-на-Майне сыграет против словенской национальной команды. Наконец 2 июля сборная Румынии в Мюнхене будет противостоять Нидерландам, а национальная команда Австрии встретится с Турцией в Лейпциге.
Все пары 1/8 финала чемпионата Европы-2024:
К слову, ранее сборная Украины сыграла вничью с Бельгией и вылетела из Евро-2024.
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