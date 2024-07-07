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Євро-2024: визначилися всі учасники 1/4 фіналу турніру

Фото: "Три леви" щойно виграли серію пенальті в Швейцарії (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорців

Четвірка найсильніших національних команд Старого світу продовжить боротьбу за трофей Анрі Делоне на чемпіонаті Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Відгриміла чвертьфінальна стадія Євро-2024. Виступи на турнірі припинили збірні Німеччини, Португалії, Швейцарії та Туреччини. Півфінальні протистояння відбудуться 9-10 липня.

У першому поєдинку національна команда Іспанії в Мюнхені зустрінеться зі збірною Франції. "Фурія Роха" в плей-офф встигла вибити Грузію і Німеччину. Натомість "триколірні" під керівництвом Дідьє Дешама здолали збірні Бельгії та Португалії, забивши "аж" один м'яч.

Натомість у другому матчі місце у фіналі розіграють національна команда Нідерландів і збірна Англії. "Помаранчеві" в плей-офф спершу розгромили Румунію, а потім здобули вольову перемогу над турками. Тим часом "Три леви" Гарета Саутгейта зі скрипом пройшли Словаччину (дод. час) і Швейцарію (серія пенальті).

Усі пари 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2024:

  • Іспанія – Франція, 9 липня
  • Нідерланди – Англія, 10 липня

 

До слова, раніше Англія в серії пенальті здолала збірну Швейцарії у чвертьфіналі Євро-2024.

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