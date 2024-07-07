Євро-2024: визначилися всі учасники 1/4 фіналу турніру

Відгриміла чвертьфінальна стадія Євро-2024. Виступи на турнірі припинили збірні Німеччини, Португалії, Швейцарії та Туреччини. Півфінальні протистояння відбудуться 9-10 липня.

У першому поєдинку національна команда Іспанії в Мюнхені зустрінеться зі збірною Франції. "Фурія Роха" в плей-офф встигла вибити Грузію і Німеччину. Натомість "триколірні" під керівництвом Дідьє Дешама здолали збірні Бельгії та Португалії, забивши "аж" один м'яч.

Натомість у другому матчі місце у фіналі розіграють національна команда Нідерландів і збірна Англії. "Помаранчеві" в плей-офф спершу розгромили Румунію, а потім здобули вольову перемогу над турками. Тим часом "Три леви" Гарета Саутгейта зі скрипом пройшли Словаччину (дод. час) і Швейцарію (серія пенальті).

Усі пари 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2024: