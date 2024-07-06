Англія в серії пенальті здолала збірну Швейцарії та пробилася в півфінал Євро-2024

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат Європи-2024, 1/4 фіналу

Англія – Швейцарія – 1:1 (пенальті – 5:3)

Голи: Сака, 80 – Емболо, 75

"Три леви" взяли м'яч під контроль з перших хвилин. Натомість "хрестоносці" Мурата Якіна діяли несміливо, лише зрідка переходячи центр поля. Щоправда, особливих дивідендів із такої переваги англійська збірна.

Фактично до перерви підопічні Гарета Саутгейта мали хіба що напівмоменти. Зокрема, дальній удар Мейну героїчно заблокував Родрігес, а Кейн на екваторі тайму не зміг акцентовано пробити головою після навісу Тріпп'єра. Більшість же прострілів і навісів англійців легко читалися обороною Швейцарії.

Зі стартом другої половини команда Якіна заграла жвавіше на чужій половині. На 51-й хвилині швейцарська збірна створила справжній момент, але Емболо з гострого кута пробив у Пікфорда. "Хрестоносці" продовжили шукати підходи до володінь "Трьох левів", але свою нагоду знайшли на 75-й хвилині – Ндоє від правого краю штрафного прострілив, а Емболо замкнув дальню стійку.

Розсерджений Саутгейт кинув у бій цінні резерви – Шоу, Езе та Палмера. Відігралася збірна Англії всього за півдесятка хвилин, але рятівником команди став інший. Це Сака змістився з флангу на кут штрафного та шаленим пострілом у дальній кут зрівняв рахунок!

Проте, підтримати такі ж темпи результативності команди не змогли, тож укотре на цьогорічній першості матч продовжився овертаймом. У першій 15-хвилинці гострішими були "Три леви". Утім, із пострілом Райса в кут впорався Зоммер, а під спроби пробити Беллінгема кинувся Джака. У другому екстра-таймі Шакірі ледь не закрутив м'яч із кутового, але Пікфорда підстрахувала хрестовина.

Обійшлося без голів, а проявити власну майстерність обидві збірні отримали змогу в серії пенальті. Палмер відкрив рахунок, а кіпер англійців узяв удар Аканджі. Далі швейцарці були точними. Та на їхню біду й англійські футболісти жодного разу не схибили та завоювали путівку в півфінал Євро-2024.