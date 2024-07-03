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Євро-2024: визначилися всі учасники 1/4 фіналу турніру

Штутгарт, Середа 03 липня 2024 00:15
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Євро-2024: визначилися всі учасники 1/4 фіналу турніру Фото: Португальська збірна здобула непросту перемогу над Словенією (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорців

Стадія 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2024 року завершилася. За трофей продовжать змагатися вісім найкращих збірних Старого світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Збірні Туреччини та Нідерландів останніми завоювали путівки в другий раунд плей-офф. Чвертьфінальні поєдинки Євро-2024 відбудуться 5-6 липня.

У перший день зіграють два центральних протистояння стадії. Спершу в Штутгарті Іспанія зустрінеться з національною командою Німеччини. Пізніше збірна Португалії протистоятиме Франції в Гамбурзі.

Суботні матчі натомість матимуть фаворитів. Збірна Англії в Дюссельдорфі перевірить конкурентноздатність Швейцарії. Закриватимуть 1/4 фіналу в Берліні, де національна команда Нідерландів зустрінеться зі збірною Туреччини.

Усі пари 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2024:

  • Іспанія – Німеччина, 5 липня
  • Португалія – Франція, 5 липня
  • Англія – Швейцарія, 6 липня
  • Нідерланди – Туреччина, 6 липня

Євро-2024: визначилися всі учасники 1/4 фіналу турніру

До слова, раніше збірна Нідерландів розгромила Румунію в 1/8 фіналу Євро-2024.

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