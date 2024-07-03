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Евро-2024: определились все участники 1/4 финала турнира

Штутгарт, Среда 03 июля 2024 00:15
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Евро-2024: определились все участники 1/4 финала турнира Фото: Португальская сборная одержала непростую победу над Словенией (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорцив

Стадия 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года завершилась. За трофей продолжат соперничать восемь лучших сборных Старого света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Сборные Турции и Нидерландов последними завоевали путевки во второй раунд плей-офф. Четвертьфинальные поединки Евро-2024 состоятся 5-6 июля.

В первый день сыграют два центральных противостояния стадии. Сначала в Штутгарте Испания встретится с национальной командой Германии. Позже сборная Португалии будет противостоять Франции в Гамбурге.

Субботные матчи в свою очередь будут иметь фаворитов. Сборная Англии в Дюссельдорфе проверит конкурентоспособность Швейцарии. Закрывать 1/4 финала будут в Берлине, где национальная команда Нидерландов встретится со сборной Турции.

Все пары 1/4 финала чемпионата Европы-2024:

  • Испания – Германия, 5 июля
  • Португалия – Франция, 5 июля
  • Англия – Швейцария, 6 июля
  • Нидерланды – Турция, 6 июля

Евро-2024: определились все участники 1/4 финала турнира

К слову, ранее сборная Нидерландов разгромила Румынию в 1/8 финала Евро-2024.

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