Євро-2024: український арбітр отримав призначення на матч фаворита

Українець Микола Балакін працюватиме в поєдинку групового етапу чемпіонату Європи між збірною Австрії та національною командою Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Матч Австрія – Франція відбудеться 17 червня в Дюссельдорфі. Поєдинок прийме "Дюссельдорф Мюнхен". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00.

Балакін отримав роль четвертого арбітра. Натомість безпосередньо в полі працюватимуть іспанці на чолі з Хесусем Хілем Мансано. Лайнсменами призначили Дієго Барберо та Анхеля Невадо. Зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватиме їхній співвітчизник Хуан Мартінес Мунуера.

Австрійська та французька збірні потрапили до групи D Євро-2024. За місцем у плей-офф турніру вони також змагатимуться з національними командами Польщі та Нідерландів. Гарантовано до 1/8 фіналу потраплять дві найкращі збірні квартету.

Хто такий Микола Балакін

Уродженець Києва, наймолодший представник суддівської династії. Батько – Олександр Балакін – працював на матчах чемпіонатів СРСР та України.

На професіональному рівні почав працювати в 21 рік. Шлях від Другої до Прем'єр-ліги подолав за 5 років (2010-2015 рр.). Арбітром ФІФА став у грудні 2016 року. У нинішньому сезоні провів 7 єврокубкових поєдинків, зокрема матч групового етапу Ліги чемпіонів між "Реал Сосьєдадом" і "Зальцбургом".

Загалом відсудив 22 поєдинки в усіх турнірах у сезоні 2023/24. Статистика рефері – 100 жовтих карток, 4 вилучення, 9 пенальті.