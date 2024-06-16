Евро-2024: украинский арбитр получил назначение на матч фаворита

Украинец Николай Балакин будет работать в поединке группового этапа чемпионата Европы между сборной Австрии и национальной командой Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Матч Австрия – Франция состоится 17 июня в Дюссельдорфе. Поединок примет "Дюссельдорф Мюнхен". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00.

Балакин получил роль четвёртого арбитра. Вместо этого в поле будут работать испанцы во главе с Хесусем Хилем Мансано. Лайнсменами назначили Диего Барберо и Анхеля Невадо. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будет работать их соотечественник Хуан Мартинес Мунуэра.

Австрийская и французская сборные попали в группу D Евро-2024. По месту плей-офф турнира они также будут соревноваться с национальными командами Польши и Нидерландов. Гарантированно в 1/8 финала попадут две лучшие сборные квартета.

Кто такой Николай Балакин

Уроженец Киева, самый молодой представитель судейской династии. Отец – Александр Балакин – работал на матчах чемпионатов СССР и Украины.

На профессиональном уровне начал работать в 21 год. Путь от Второй до Премьер-лиги прошел за 5 лет (2010-2015 гг.). Арбитром ФИФА стал в декабре 2016 года. В нынешнем сезоне провел 7 еврокубковых поединков, в том числе матч группового этапа Лиги чемпионов между "Реал Сосьедадом" и "Зальцбургом".

В общей сложности отсудил 22 поединка во всех турнирах в сезоне 2023/24. Статистика рефери – 100 желтых карточек, 4 удаления, 9 пенальти.