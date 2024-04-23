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Євро-2024: УЄФА погодив істотну зміну для збірної України та інших команд

Фото: Руслан Маліновський повинен потрапити до заявки "синьо-жовтих" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дозволить розширити фінальні заявки національних команд на прийдешній чемпіонат Європи. Раніше до списку могли потрапити 23 виконавці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Делегати конфедерації проголосували за розширення заявок збірних. Ці зміни ще формально повинен затвердити виконком УЄФА.

На Євро-2024 кожна збірна зможе привезти 26 футболістів. Головними лобістами ширшого переліку виконавців були головні тренери команд. Вони запропонували збільшити кількість заявлених гравців під час зустрічі в німецькому Дюссельдорфі два тижні тому.

Отже, чемпіонат Європи стане вже третім великим футбольним турніром поспіль із розширеними заявками. 26 виконавців у розпорядженні тренерів збірних були на Євро-2020 та ЧС-2022. Тоді ці зміни були зумовлені епідемією COVID-19 та проведенням Мундіалю посеред сезону.

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.

Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.

Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.

До слова, раніше склали графік виступів футбольних команд України на літніх турнірах.

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