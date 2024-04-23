Євро-2024: УЄФА погодив істотну зміну для збірної України та інших команд

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дозволить розширити фінальні заявки національних команд на прийдешній чемпіонат Європи. Раніше до списку могли потрапити 23 виконавці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.
Делегати конфедерації проголосували за розширення заявок збірних. Ці зміни ще формально повинен затвердити виконком УЄФА.
На Євро-2024 кожна збірна зможе привезти 26 футболістів. Головними лобістами ширшого переліку виконавців були головні тренери команд. Вони запропонували збільшити кількість заявлених гравців під час зустрічі в німецькому Дюссельдорфі два тижні тому.
Отже, чемпіонат Європи стане вже третім великим футбольним турніром поспіль із розширеними заявками. 26 виконавців у розпорядженні тренерів збірних були на Євро-2020 та ЧС-2022. Тоді ці зміни були зумовлені епідемією COVID-19 та проведенням Мундіалю посеред сезону.
Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.
Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.
Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.
У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.
До слова, раніше склали графік виступів футбольних команд України на літніх турнірах.
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