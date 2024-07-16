UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Євро-2024: УЄФА оголосив символічну збірну чемпіонату

Фото: Ламін Ямал і Ніко Вільямс зробили Іспанію чемпіоном (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) склав команду найкращих чемпіонату Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

До символічної збірної потрапили представники п'яти національних команд. Прогнозовано в команді найбільше іспанців – тріумфаторів турніру.

До переліку найкращих на Євро-2024 потрапили оборонець збірної Іспанії Марк Кукурелья, три хавбеки "Фурії Рохи" – Родрі, Фабіан Руїс і Дані Ольмо, а також флангові нападник Ламін Ямал і Ніко Вільямс. Компанію останнім у лінії атаки склав німець Джамал Мусіала, а в обороні "зіграють" англієць Кайл Вокер, швейцарець Мануель Аканджі та француз Вільям Саліба. У воротах – голкіпер збірної Франції Марк Меньян.

Символічна збірна Євро-2024 (за версією УЄФА): Меньян – Вокер, Аканджі, Саліба, Кукурелья – Родрі, Руїс – Ольмо – Ямал, Мусіала, Вільямс

 

 

Тріумф Іспанії на Євро-2024

"Фурія Роха" здолала збірну Англії у фіналі (2:1). Голами в складі команди Луїса де ла Фуенте відзначилися Вільямс і Оярсабаль.

Іспанські футболісти вчетверте в історії тріумфували на чемпіонаті Європи. Попередні успіхи піренейців трапилися в 1964, 2008 і 2012 рр. Збірна Іспанії вийшла в одноосібні лідери за кількістю трофеїв, випередивши збірну Німеччини (3 титули).

На груповому етапі Євро-2024 "Фурія Роха" стала єдиною командою з трьома перемогами в трьох турах. Натомість в плей-офф іспанці розгромили збірну Грузії (4:1), дотиснули німців у додатковий час (2:1), здобули вольову перемогу над Францією (2:1).

До слова, напередодні склали список рекордів Ямала на Євро-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяЄвро 2024УЕФАЗбірна ІспаніїЗбірна НімеччиниЗбірна Англії