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Євро-2024: УЄФА оголосив символічну збірну чемпіонату

Берлін, Вівторок 16 липня 2024 16:30
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Євро-2024: УЄФА оголосив символічну збірну чемпіонату Фото: Ламін Ямал і Ніко Вільямс зробили Іспанію чемпіоном (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) склав команду найкращих чемпіонату Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

До символічної збірної потрапили представники п'яти національних команд. Прогнозовано в команді найбільше іспанців – тріумфаторів турніру.

До переліку найкращих на Євро-2024 потрапили оборонець збірної Іспанії Марк Кукурелья, три хавбеки "Фурії Рохи" – Родрі, Фабіан Руїс і Дані Ольмо, а також флангові нападник Ламін Ямал і Ніко Вільямс. Компанію останнім у лінії атаки склав німець Джамал Мусіала, а в обороні "зіграють" англієць Кайл Вокер, швейцарець Мануель Аканджі та француз Вільям Саліба. У воротах – голкіпер збірної Франції Марк Меньян.

Символічна збірна Євро-2024 (за версією УЄФА): Меньян – Вокер, Аканджі, Саліба, Кукурелья – Родрі, Руїс – Ольмо – Ямал, Мусіала, Вільямс

Євро-2024: УЄФА оголосив символічну збірну чемпіонату

Тріумф Іспанії на Євро-2024

"Фурія Роха" здолала збірну Англії у фіналі (2:1). Голами в складі команди Луїса де ла Фуенте відзначилися Вільямс і Оярсабаль.

Іспанські футболісти вчетверте в історії тріумфували на чемпіонаті Європи. Попередні успіхи піренейців трапилися в 1964, 2008 і 2012 рр. Збірна Іспанії вийшла в одноосібні лідери за кількістю трофеїв, випередивши збірну Німеччини (3 титули).

На груповому етапі Євро-2024 "Фурія Роха" стала єдиною командою з трьома перемогами в трьох турах. Натомість в плей-офф іспанці розгромили збірну Грузії (4:1), дотиснули німців у додатковий час (2:1), здобули вольову перемогу над Францією (2:1).

До слова, напередодні склали список рекордів Ямала на Євро-2024.

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