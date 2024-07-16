Евро-2024: УЕФА объявил символическую сборную чемпионата

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

В символическую сборную попали представители пяти национальных команд. Прогнозируемо в команде больше всего испанцев – триумфаторов турнира.

В список лучших на Евро-2024 попали защитник сборной Испании Марк Кукурелья, три хавбека "Фурии Рохи" – Родри, Фабиан Руис и Дани Ольмо, а также фланговые нападающие Ламин Ямал и Нико Уильямс. Компанию последним в линии атаки составил немец Джамал Мусиала, а в обороне "сыграют" англичанин Кайл Уокер, швейцарец Мануэль Аканджи и француз Вильям Салиба. В воротах – голкипер сборной Франции Марк Меньян.

Символическая сборная Евро-2024 (по версии УЕФА): Меньян – Уокер, Аканджи, Салиба, Кукурелья – Родри, Руис – Ольмо – Ямал, Мусиала, Уильямс

Триумф Испании на Евро-2024

"Фурия Роха" одолела сборную Англии в финале (2:1). Голами в составе команды Луиса де ла Фуэнте отличились Вильямс и Оярсабаль.

Испанские футболисты четвертый раз в истории триумфовали на чемпионате Европы. Предыдущие успехи пиренейцев случились в 1964, 2008 и 2012 гг. Сборная Испании вышла в единоличные лидеры по количеству трофеев, опередив сборную Германии (3 титула).

На групповом этапе Евро-2024 "Фурия Роха" стала единственной командой с тремя победами в трех турах. В плей-офф же испанцы разгромили сборную Грузии (4:1), дожали немцев в дополнительное время (2:1), одержали волевую победу над Францией (2:1).