Євро-2024: Туреччина з дублем оборонця переграла збірну Австрії в 1/8 фіналу

Чемпіонат Європи-2024, 1/8 фіналу

Австрія – Туреччина – 1:2

Голи: Грегоріч, 66 – Деміраль, 1, 59

Команда Вінченцо Монтелли приголомшила голом на першій хвилині. Голкіпер австрійців Пенц відбив м'яч із лінії після кутового, але в метушні у воротарському майданчику найспритнішим виявився Деміраль. Оборонець з кількох метрів увігнав м'яч під поперечину.

Збірна Австрії швидко прийшла до тями. За кілька хвилин Баумгартнер двічі опинився на ударній позиції. У першому епізоді він лише трохи не влучив у дальній кут, а в другому на заваді замикання дальньої стійки став той же Деміраль.

Утім, Туреччина зуміла відсунути гру подалі від воріт. Як наслідок, наступний момент підопічні Ральфа Рангніка створили перед перервою. Це той же Баумгартнер у дотик пробив повз ворота.

На старті другої половини австрійська команда продовжила володіти ініціативою. Були й нові змарновані нагоди. Зокрема, Грегоріч із перспективної позиції не влучив у рамку, а з пострілом Арнаутовіча з меж штрафного впорався Гюнок. Згодом Лаймер протягнув м'яч до лінії карної зони, але пробив мимо воріт.

Витримавши натиск команди Рангніка, збірна Туреччини подвоїла власну перевагу. "Місячним зіркам" знову в нагоді виявився стандарт. Гюлер подав кутовий з правого флангу, а Деміраль головою відправив м'яч у сітку воріт Пенца – 0:2 з дублем центрбека.

Австрія вирішила відновити наступ, застосувавши грізну зброю суперника. На 66-й хвилині злагоджену роботу на стандарті продемонстрували й австрійці. Пош продовжив на дальню стійку навіс із кутового, а там самотній Грегоріч спокійно відправив м'яч за лінію.

Das Team мала понад 20 хвилин, щоб змінити перебіг подій. І команда Рангніка справді намагалася щось зробити задля переведення гри в овертайм. Однак, реалізувати нагоди австрійці не зуміли та зазнали поразки. Збірна Туреччини стала останнім чвертьфіналістом турніру та зустрінеться з Нідерландами.