Евро-2024: Турция с дублем защитника обыграла сборную Австрии в 1/8 финала

Чемпионат Европы-2024, 1/8 финала

Австрия – Турция – 1:2

Голы: Грегорич, 66 – Демираль, 1, 59

Команда Винченцо Монтеллы ошеломила голом на первой минуте. Голкипер австрийцев Пенц отбил мяч с линии после углового, но в суматохе во вратарской самым ловким оказался Демираль. Защитник с нескольких метров вогнал мяч под перекладину.

Сборная Австрии быстро пришла в сознание. Через несколько минут Баумгартнер дважды оказался на ударной позиции. В первом эпизоде он лишь немного не попал в дальний угол, а во втором помехой замыкания дальней штанги стал тот же Демираль.

Впрочем, Турция сумела отодвинуть игру подальше от ворот. Как следствие, следующий момент подопечные Ральфа Рангника создали перед перерывом. Это тот же Баумгартнер в касание пробил мимо ворот.

На старте второй половины австрийская команда продолжила владеть инициативой. Были и новые упущенные возможности. В частности, Грегорич с перспективной позиции не попал в створ, а с выстрелом Арнаутовича из пределов штрафной справился Гюнок. Впоследствии Лаймер протащил мяч к линии площадки, но пробил мимо ворот.

Выдержав напор команды Рангника, сборная Турции удвоила собственное преимущество. "Лунным звездам" снова пригодился стандарт. Гюлер подал угловой с правого фланга, а Демираль головой отправил мяч в сетку ворот Пенца – 0:2 с дублем центрбека.

Австрия решила возобновить наступление, применив грозное оружие соперника. На 66-й минуте слаженную работу на стандарте продемонстрировали и австрийцы. Пош продлил на дальнюю штангу навес с углового, а там одинокий Грегорич спокойно отправил мяч за линию.

Das Team имела более 20-ти минут, чтобы изменить ход событий. И команда Рангника действительно пыталась что-то сделать для перевода игры в овертайм. Однако реализоваь шансов забить австрийцы и потерпели поражение. Сборная Турции стала последним четвертьфиналистом турнира и встретится с Нидерландами.