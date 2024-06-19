Євро-2024: Швейцарія вирвала нічию в збірної Шотландії
Шотландська збірна розписала нічию з національною командою Швейцарії у другому турі групового етапу чемпіонату Європи 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Чемпіонат Європи-2024, група A, 2-й тур
Шотландія – Швейцарія – 1:1
Голи: Мактоміней, 13 – Шакірі, 26
Із перших хвилин суперники вирішили не відсиджуватися в обороні. Трохи активнішими були швейцарці, але відкрила рахунок шотландська збірна. У швидкій атаці "Тартанової армії" Макгрегор відкинув назад Мактомінею, а його удар у дотик підправив у власні ворота Шер.
Альпійці не знітилися і продовжили пошуки огріхів у редутах шотландців. Довго на помилку чекати не довелося. На 26-й хвилині Ролстон віддав необачну поперечну передачу, на яку зреагував Шакірі та розкішним пострілом із льоту поклав м'яч у дев'ятку!
Збірна Швейцарії продовжила нагнітати небезпеку біля воріт Ганна. Ось голкіпер парирував удар Ндоє в дальній кут. Згодом останній навіть відправив м'яч у сітку після "свічки" Аканджі в штрафному майданчику, але за мить до того потрапив в офсайд. А перед перервою Ганн упорався з пострілом Джаки.
Ініціатива залишалася за командою Мурата Якіна і після перерви. Швейцарська збірна могла забити зусиллями Варгаса та того ж Ндоє. Утім, в обох випадках на висоті був воротар "Тартанової армії". А на 67-й хвилині Шотландія ледь не вийшла вперед – Генлі після навісу Робертсона в падінні поцілив у стійку.
Зрештою, команди розійшлися миром. Такий підсумок більше влаштовує збірну Швейцарії. Альпійці набрали 4 очки та гарантовано не опустяться нижче третьої сходинки в групі A. Шотландська збірна записала в актив 1 очко та поки з математичними шансами на друге місце – потрібна впевнена перемога над Угорщиною і розгромна поразка швейцарців від Німеччини в 3-му турі.
До слова, раніше Німеччина достроково вийшла в 1/8 фіналу Євро-2024 після перемоги над збірною Угорщини.
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