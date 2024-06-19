ua en ru
Чт, 20 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Евро-2024: Швейцария вырвала ничью у сборной Шотландии

Кельн, Среда 19 июня 2024 23:53
UA EN RU
Евро-2024: Швейцария вырвала ничью у сборной Шотландии Фото: Джердан Шакири заслужил объятия партнеров (uefa.com)
Автор: Антон Федорцив

Шотландская сборная расписала ничью с национальной командой Швейцарии во втором туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы-2024, группа A, 2-й тур

Шотландия – Швейцария – 1:1

Голы: Мактоминей, 13 – Шакири, 26

С первых минут соперники решили не отсиживаться в обороне. Несколько активнее были швейцарцы, но открыла счет шотландская сборная. В быстрой атаке "Тартановой армии" Макгрегор отбросил назад Мактоминея, а его удар в касание подправил в собственные ворота Шер.

Альпийцы не сникли и продолжили поиски огрехов в редутах шотландцев. Долго ошибку ждать не пришлось. На 26-й минуте Ролстон отдал опрометчивую поперечную передачу, на которую среагировал Шакири и роскошным выстрелом с лета уложил мяч в девятку!

Сборная Швейцарии продолжила нагнетать опасность у ворот Ганна. Вот голкипер парировал удар Ндойе в дальний угол. Впоследствии последний даже отправил мяч в сетку после "свечи" Аканджи в штрафной, но за мгновение до этого попал в офсайд. А перед перерывом Ганн справился с выстрелом Джаки.

Инициатива оставалась за командой Мурата Якина и после перерыва. Швейцарская сборная могла забить усилиями Варгаса и того же Ндойе. Впрочем, в обоих случаях на высоте был вратарь "Тартановой армии". А на 67-й минуте Шотландия едва не вышла вперед – Хэнли после навеса Робертсона в падении попал в штангу.

В конце концов команды разошлись миром. Такой результат больше устраивает сборную Швейцарии. Альпийцы набрали 4 очка и гарантированно не опустятся ниже третьей строчки в группе A. Шотландская сборная записала в актив 1 очко и пока с математическими шансами на второе место – нужна уверенная победа над Венгрией и разгромное поражение швейцарцев от Германии в 3-м туре.

К слову, ранее Германия досрочно вышла в 1/8 финала Евро-2024 после победы над сборной Венгрии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евро 2024
NEWS
Могут ли украинцы пересекать границу с помощью Резерв+: разъяснение ГПСУ
Могут ли украинцы пересекать границу с помощью Резерв+: разъяснение ГПСУ
DAILY
Посол Эстонии Аннели Кольк: Важна не только полная победа Украины, но и поражение России
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол Эстонии Аннели Кольк: Важна не только полная победа Украины, но и поражение России