Евро-2024: Швейцария вырвала ничью у сборной Шотландии

Чемпионат Европы-2024, группа A, 2-й тур

Шотландия – Швейцария – 1:1

Голы: Мактоминей, 13 – Шакири, 26

С первых минут соперники решили не отсиживаться в обороне. Несколько активнее были швейцарцы, но открыла счет шотландская сборная. В быстрой атаке "Тартановой армии" Макгрегор отбросил назад Мактоминея, а его удар в касание подправил в собственные ворота Шер.

Альпийцы не сникли и продолжили поиски огрехов в редутах шотландцев. Долго ошибку ждать не пришлось. На 26-й минуте Ролстон отдал опрометчивую поперечную передачу, на которую среагировал Шакири и роскошным выстрелом с лета уложил мяч в девятку!

Сборная Швейцарии продолжила нагнетать опасность у ворот Ганна. Вот голкипер парировал удар Ндойе в дальний угол. Впоследствии последний даже отправил мяч в сетку после "свечи" Аканджи в штрафной, но за мгновение до этого попал в офсайд. А перед перерывом Ганн справился с выстрелом Джаки.

Инициатива оставалась за командой Мурата Якина и после перерыва. Швейцарская сборная могла забить усилиями Варгаса и того же Ндойе. Впрочем, в обоих случаях на высоте был вратарь "Тартановой армии". А на 67-й минуте Шотландия едва не вышла вперед – Хэнли после навеса Робертсона в падении попал в штангу.

В конце концов команды разошлись миром. Такой результат больше устраивает сборную Швейцарии. Альпийцы набрали 4 очка и гарантированно не опустятся ниже третьей строчки в группе A. Шотландская сборная записала в актив 1 очко и пока с математическими шансами на второе место – нужна уверенная победа над Венгрией и разгромное поражение швейцарцев от Германии в 3-м туре.