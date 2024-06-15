Євро-2024: Швейцарія з голом дебютанта втримала перемогу над збірною Угорщини

Чемпіонат Європи-2024, група A, 1-й тур

Угорщина – Швейцарія – 1:3

Голи: Варга, 66 – Дуа, 12, Ебішер, 45, Емболо, 90+3

Зі старту зустрічі обидві команди вирішили не відсиджуватися в обороні. Переконливіше виглядали швейцарці та зуміли оформити швидкий м'яч. На 12-й хвилині Ебішер класною передачею вивів на ударну позицію Дуа, і форвард у другому матчі в збірній влучно пробив повз кіпера.

Забитий м'яч додав Швейцарії впевненості. Підопічні Мурата Якіна контролювали перебіг подій та намагалися розвинути власну перевагу. Досягла свого альпійська команда під завісу першої половини, коли Ебішер із півкола штрафного майстерно поклав у дальній кут.

Збірна Угорщини з початком другого тайму пішла вперед великими силами. Двічі на ударних позицій опинявся Варга. У першому епізоді він виграв силову боротьбу в Родрігеса, але пробив над воротами. У другому ж головою відправив м'яч повз дев'ятку після навісу.

Зрештою, успішною стала третя спроба нападника команди Марко Россі. Угорщині вдалася зразкова атака – Варга відкинув м'яч партнеру на правому фланзі, а той перевів Собослаю ліворуч. Капітан збірної виконав навіс на дальню стійку, де Варга в падінні головою переграв Зоммера – 1:2!

Натхненні голом угорці перехопили ініціативу та почали вантажити м'яч у штрафний майданчик збірної Швейцарії. Утім, до реальних гольових моментів справа так і не дійшла. Зате в доданий арбітром час помилкою оборонця Угорщини Орбана скористався Емболо та елегантно перекинув м'яч через воротаря. Швейцарська збірна приєдналася до Німеччини нагорі групи A.