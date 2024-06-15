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Евро-2024: Швейцария с голом дебютанта удержала победу над сборной Венгрии

Фото: Альпийцы отличились дважды до перерыва (x.com/mlszhivatalos)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Швейцарии обыграла национальную команду Венгрии на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы-2024, группа A, 1-й тур

Венгрия – Швейцария – 1:3

Голы: Варга, 66 – Дуа, 12, Эбишер, 45, Эмболо, 90+3

 

 

 

Со старта встречи обе команды решили не отсиживаться в обороне. Более убедительно выглядели швейцарцы и сумели оформить быстрый мяч. На 12-й минуте Эбишер классной передачей вывел на ударную позицию Дуа, и форвард во втором матче в сборной точно пробил мимо кипера.

Забитый мяч придал Швейцарии уверенность. Подопечные Мурата Якина контролировали ход событий и пытались развить собственное преимущество. Достигла своего альпийская команда под занавес первой половины, когда Эбишер из полукруга штрафной мастерски уложил в дальний угол.

Сборная Венгрии с началом второго тайма пошла вперед большими силами. Дважды на ударных позициях оказывался Варга. В первом эпизоде он выиграл силовую борьбу у Родригеса, но пробил выше ворот. Во втором же головой отправил мяч мимо девятки после навеса.

В конце концов, успешной стала третья попытка нападающего команды Марко Росси. Венгрии удалась образцовая атака – Варга сбросил мяч партнеру на правом фланге, а тот перевел Собослаю налево. Капитан сборной исполнил навес на дальнюю штангу, где Варга в падении головой переиграл Зоммера – 1:2!

Вдохновенные голом венгры перехватили инициативу и начали грузить мяч в штрафную сборной Швейцарии. Впрочем, до реальных голевых моментов дело так и не дошло. Зато в добавленное арбитром время ошибкой защитника Венгрии Орбана воспользовался Эмболо и элегантно перебросил мяч через вратаря. Швейцарская сборная присоединилась к Германии наверху группы A.

К слову, накануне Германия разгромила сборную Шотландии в матче-открытии Евро-2024.

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Евро 2024