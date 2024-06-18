Євро-2024: повний розклад матчів вівторка, 18 червня

Розклад матчів 18 червня

Цього дня матчі приймуть стадіони у Дортмунді та Лейпцигу.

Серія матчів вівторка бере свій початок о 19:00. Першими на поле в межах турніру вийдуть футболісти збірної Туреччини проти суперників з Грузії на "Сигнал Ідуна Парку".









Зазначимо, що гра у вівторок стане історичною для Грузії, оскільки ця збірна зіграє вперше на цьому турнірі.

Слідом за цією зустріччю розпочнеться матч Португалія - Чехія на "Ред Бул Арені" о 22:00.









Де дивитися матчі 18 червня

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру - медіасервіс MEGOGO. На платному ресурсі можна буде переглянути матчі за підписками "Максимальна" та "Спорт".

У свою чергу, регіональний мовник "Суспільне" буде транслювати лише перше протистояння - гру Туреччина - Грузія.