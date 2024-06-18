Євро-2024: повний розклад матчів вівторка, 18 червня

Євро-2024 продовжує нас радувати цікавими матчами. У вівторок, 18 червня, відбудеться два поєдинки в межах турніру континентальної першості. Сильнішого будуть визначати пари з квартету F.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Цього дня матчі приймуть стадіони у Дортмунді та Лейпцигу.
Серія матчів вівторка бере свій початок о 19:00. Першими на поле в межах турніру вийдуть футболісти збірної Туреччини проти суперників з Грузії на "Сигнал Ідуна Парку".
Зазначимо, що гра у вівторок стане історичною для Грузії, оскільки ця збірна зіграє вперше на цьому турнірі.
Слідом за цією зустріччю розпочнеться матч Португалія - Чехія на "Ред Бул Арені" о 22:00.
Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру - медіасервіс MEGOGO. На платному ресурсі можна буде переглянути матчі за підписками "Максимальна" та "Спорт".
У свою чергу, регіональний мовник "Суспільне" буде транслювати лише перше протистояння - гру Туреччина - Грузія.
Раніше ми писали, що Україна з розгромної поразки від Румунії стартувала на Євро-2024.
Читайте більше про те, як збірна України безкомпромісно з Румунією грала.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.