Евро-2024: полное расписание матчей вторника, 18 июня

Расписание матчей 18 июня

В этот день матчи примут стадионы в Дортмунде и Лейпциге.

Серия матчей вторника берет свое начало в 19:00. Первыми на поле в рамках турнира выйдут футболисты сборной Турции против соперников из Грузии на "Сигнал Идуна Парке".









Вслед за этой встречей начнется матч Португалия - Чехия на "Ред Булл Арене" в 22:00.









Где смотреть матчи 18 июня

Все поединки покажет официальный транслятор турнира - медиасервис MEGOGO. На платном ресурсе можно будет просмотреть матчи по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

В свою очередь, региональные каналы "Суспильного" будет транслировать только первое противостояние - игру Турция - Грузия.