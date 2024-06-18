Евро-2024: полное расписание матчей вторника, 18 июня

Евро-2024 продолжает нас радовать интересными матчами. Во вторник, 18 июня, состоится два поединка в рамках турнира континентального первенства. Сильнейшего будут определять пары из квартета F.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
В этот день матчи примут стадионы в Дортмунде и Лейпциге.
Серия матчей вторника берет свое начало в 19:00. Первыми на поле в рамках турнира выйдут футболисты сборной Турции против соперников из Грузии на "Сигнал Идуна Парке".
Вслед за этой встречей начнется матч Португалия - Чехия на "Ред Булл Арене" в 22:00.
Все поединки покажет официальный транслятор турнира - медиасервис MEGOGO. На платном ресурсе можно будет просмотреть матчи по подпискам "Максимальная" и "Спорт".
В свою очередь, региональные каналы "Суспильного" будет транслировать только первое противостояние - игру Турция - Грузия.
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