Євро-2024: повний розклад матчів вівторка, 18 червня

Євро-2024 продовжує нас радувати цікавими матчами. У вівторок, 18 червня, відбудеться два поєдинки в межах турніру континентальної першості. Сильнішого будуть визначати пари з квартету F.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Розклад матчів 18 червня

Цього дня матчі приймуть стадіони у Дортмунді та Лейпцигу.

Серія матчів вівторка бере свій початок о 19:00. Першими на поле в межах турніру вийдуть футболісти збірної Туреччини проти суперників з Грузії на "Сигнал Ідуна Парку".

Статистика попередніх зустрічей:

Матчів - 5

Перемог Туреччини - 3

Перемог Грузії - 1

Нічиїх - 1

Зазначимо, що гра у вівторок стане історичною для Грузії, оскільки ця збірна зіграє вперше на цьому турнірі.

Слідом за цією зустріччю розпочнеться матч Португалія - Чехія на "Ред Бул Арені" о 22:00.

Статистика попередніх зустрічей:

Матчів - 5

Перемог Португалії - 4

Перемог Чехії - 1

Нічиїх - 0

Де дивитися матчі 18 червня

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру - медіасервіс MEGOGO. На платному ресурсі можна буде переглянути матчі за підписками "Максимальна" та "Спорт".

У свою чергу, регіональний мовник "Суспільне" буде транслювати лише перше протистояння - гру Туреччина - Грузія.