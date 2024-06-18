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Євро-2024: повний розклад матчів вівторка, 18 червня

Вівторок 18 червня 2024 09:35
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Євро-2024: повний розклад матчів вівторка, 18 червня Сьогодні на глдачів Євро-2024 чекає два матчі (фото: facebook.com/Seleções de Portugal)
Автор: Анастасія Большакова

Євро-2024 продовжує нас радувати цікавими матчами. У вівторок, 18 червня, відбудеться два поєдинки в межах турніру континентальної першості. Сильнішого будуть визначати пари з квартету F.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Розклад матчів 18 червня

Цього дня матчі приймуть стадіони у Дортмунді та Лейпцигу.

Серія матчів вівторка бере свій початок о 19:00. Першими на поле в межах турніру вийдуть футболісти збірної Туреччини проти суперників з Грузії на "Сигнал Ідуна Парку".

Статистика попередніх зустрічей:

  • Матчів - 5
  • Перемог Туреччини - 3
  • Перемог Грузії - 1
  • Нічиїх - 1

Зазначимо, що гра у вівторок стане історичною для Грузії, оскільки ця збірна зіграє вперше на цьому турнірі.

Слідом за цією зустріччю розпочнеться матч Португалія - Чехія на "Ред Бул Арені" о 22:00.

Статистика попередніх зустрічей:

  • Матчів - 5
  • Перемог Португалії - 4
  • Перемог Чехії - 1
  • Нічиїх - 0

Де дивитися матчі 18 червня

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру - медіасервіс MEGOGO. На платному ресурсі можна буде переглянути матчі за підписками "Максимальна" та "Спорт".

У свою чергу, регіональний мовник "Суспільне" буде транслювати лише перше протистояння - гру Туреччина - Грузія.

Євро-2024: повний розклад матчів вівторка, 18 червня

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