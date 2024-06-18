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Евро-2024: полное расписание матчей вторника, 18 июня

Вторник 18 июня 2024 09:35
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Евро-2024: полное расписание матчей вторника, 18 июня Сегодня зрителей Евро-2024 ждет два матча (фото: facebook.com/Seleções de Portugal)
Автор: Анастасия Большакова

Евро-2024 продолжает нас радовать интересными матчами. Во вторник, 18 июня, состоится два поединка в рамках турнира континентального первенства. Сильнейшего будут определять пары из квартета F.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Расписание матчей 18 июня

В этот день матчи примут стадионы в Дортмунде и Лейпциге.

Серия матчей вторника берет свое начало в 19:00. Первыми на поле в рамках турнира выйдут футболисты сборной Турции против соперников из Грузии на "Сигнал Идуна Парке".

Статистика предыдущих встреч:

  • Матчей - 5
  • Побед Турции - 3
  • Побед Грузии - 1
  • Ничьих - 1

Отметим, что игра во вторник станет исторической для Грузии, поскольку эта сборная сыграет впервые на этом турнире.

Вслед за этой встречей начнется матч Португалия - Чехия на "Ред Булл Арене" в 22:00.

Статистика предыдущих встреч:

  • Матчей - 5
  • Побед Португалии - 4
  • Побед Чехии - 1
  • Ничьих - 0

Где смотреть матчи 18 июня

Все поединки покажет официальный транслятор турнира - медиасервис MEGOGO. На платном ресурсе можно будет просмотреть матчи по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

В свою очередь, региональные каналы "Суспильного" будет транслировать только первое противостояние - игру Турция - Грузия.

Евро-2024: полное расписание матчей вторника, 18 июня

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