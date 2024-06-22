Євро-2024: повний розклад матчів суботи, 22 червня

Вже другі вихідні поспіль шанувальники насолоджуються переглядом Євро-2024. Цього разу за першість боротимуться команди з квартетів F та Е.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
У суботу матчі Євро приймуть Гамбург, Дортмунд та Кельн.
Першими розпочнуть свої виступи збірні Грузії та Чехії о 16:00 на стадіоні "Фолькспракштадіон".
Хочемо наголосити, що до 22 червня ці дві команди ще не мали досвіду у грі між собою, тому для глядачів та самих футболістів таке протистояння буде вперше.
Наступним на черзі йде матч між національними командами Туреччини та Португалії, де стартовий свисток пролунає о 19:00 на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк".
Медіасервіс MEGOGO покаже всі матчі цього дня за наявності підписки "Максимальна" та "Спорт".
Безкоштовна трансляція пройде на регіональному каналі "Суспільне", проте до перегляду буде доступний лише один матч - Грузія проти Чехії.
Читайте більше про те, які матчі Євро можна подивитися безкоштовно.
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