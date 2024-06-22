Євро-2024: повний розклад матчів суботи, 22 червня

Розклад матчів 22 червня

У суботу матчі Євро приймуть Гамбург, Дортмунд та Кельн.

Першими розпочнуть свої виступи збірні Грузії та Чехії о 16:00 на стадіоні "Фолькспракштадіон".

Хочемо наголосити, що до 22 червня ці дві команди ще не мали досвіду у грі між собою, тому для глядачів та самих футболістів таке протистояння буде вперше.

Наступним на черзі йде матч між національними командами Туреччини та Португалії, де стартовий свисток пролунає о 19:00 на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк".

















Де дивитися матчі 22 червня

Медіасервіс MEGOGO покаже всі матчі цього дня за наявності підписки "Максимальна" та "Спорт".

Безкоштовна трансляція пройде на регіональному каналі "Суспільне", проте до перегляду буде доступний лише один матч - Грузія проти Чехії.