UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Євро-2024: повний розклад матчів суботи, 22 червня

22 червня на вболівальників чекає три протистояння (фото: facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Анастасія Большакова

Вже другі вихідні поспіль шанувальники насолоджуються переглядом Євро-2024. Цього разу за першість боротимуться команди з квартетів F та Е.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Розклад матчів 22 червня

У суботу матчі Євро приймуть Гамбург, Дортмунд та Кельн.

Першими розпочнуть свої виступи збірні Грузії та Чехії о 16:00 на стадіоні "Фолькспракштадіон". 

Хочемо наголосити, що до 22 червня ці дві команди ще не мали досвіду у грі між собою, тому для глядачів та самих футболістів таке протистояння буде вперше.

Наступним на черзі йде матч між національними командами Туреччини та Португалії, де стартовий свисток пролунає о 19:00 на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк".

Де дивитися матчі 22 червня

Медіасервіс MEGOGO покаже всі матчі цього дня за наявності підписки "Максимальна" та "Спорт".

Безкоштовна трансляція пройде на регіональному каналі "Суспільне", проте до перегляду буде доступний лише один матч - Грузія проти Чехії.

Читайте більше про те, які матчі Євро можна подивитися безкоштовно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євро 2024ФутболПортугалия