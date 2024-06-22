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Евро-2024: полное расписание матчей субботы, 22 июня

22 июня болельщиков ждет три противостояния (фото: facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Анастасия Большакова

Уже вторые выходные поклонники наслаждаются просмотром Евро-2024. На этот раз за первенство сразятся команды из квартетов F и Е.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Расписание матчей 22 июня

В субботу матчи Евро примут Гамбург, Дортмунд и Кельн.

Первыми начнут выступления сборные Грузии и Чехии в 16:00 на стадионе "Фолькспракштадион".

Хотим отметить, что до 22 июня эти две команды еще не имели опыта в игре между собой, поэтому для зрителей и футболистов такое противостояние будет впервые.

Следующим на очереди идет матч между национальными командами Турции и Португалии, где стартовый свисток прозвучит в 19.00 на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

Где смотреть матчи 22 июня

Медиасервис MEGOGO покажет все матчи в этот день при наличии подписки "Максимальная" и "Спорт".

Бесплатная трансляция пройдет на региональном канале "Суспильне", однако к просмотру будет доступен только один матч - Грузия против Чехии.

 

Читайте больше о том, какие матчи Евро можно посмотреть бесплатно.

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Евро 2024ФутболПортугалия