Евро-2024: полное расписание матчей субботы, 22 июня

Расписание матчей 22 июня

В субботу матчи Евро примут Гамбург, Дортмунд и Кельн.

Первыми начнут выступления сборные Грузии и Чехии в 16:00 на стадионе "Фолькспракштадион".

Хотим отметить, что до 22 июня эти две команды еще не имели опыта в игре между собой, поэтому для зрителей и футболистов такое противостояние будет впервые.

Следующим на очереди идет матч между национальными командами Турции и Португалии, где стартовый свисток прозвучит в 19.00 на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

















Где смотреть матчи 22 июня

Медиасервис MEGOGO покажет все матчи в этот день при наличии подписки "Максимальная" и "Спорт".

Бесплатная трансляция пройдет на региональном канале "Суспильне", однако к просмотру будет доступен только один матч - Грузия против Чехии.