UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Євро-2024: повний розклад матчів середи, 19 червня

Збірна Німеччини зіграє свій другий матч на Євро-2024 (фото: facebook.com/DFBTeamEN)
Автор: Анастасія Большакова

Поки збірна України працює над помилками у матчі проти Румунії, Євро-2024 продовжується. У середу, 19 червня, на нас очікують три протистояння, два з яких відбудуться у межах групи А та одне у групі В.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Розклад матчів 19 червня

Цього дня матчі приймуть стадіони Гамбурга, Штутгарта та Кельна. 

Перший матч у межах турніру континентальної першості відбудеться о 16:00, у якому збірна Хорватії зіграє проти Албанії. Зустріч відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон". 

Хочемо зазначити, що ці дві збірні до цього не зустрічалися, тому, як вони будуть змагатися у цьому тандемі, всі побачать вперше.

Слідом за цим матчем відбудеться зустріч між національними командами Німеччини та Угорщини. Протистояння відбудеться о 19:00 на "МХП-Арені". 

Де дивитися матчі 19 червня

Усі поєдинки середи покаже платний - медіасервіс MEGOGO, на якому можна дивитися турнір наживо за підписками "Максимальна" та "Спорт".

Натомість безкоштовний транслятор "Суспільне" покаже лише перший матч о 16:00 - гру Хорватія - Албанія.

Раніше ми писали, чи робитиме Мбаппе операцію і скільки часу пропустить.

Окрім того, ми розповідали, що Україна розвінчала фейк про румунських вболівальників, котрі скандували "Путін".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євро 2024Футбол