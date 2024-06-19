Євро-2024: повний розклад матчів середи, 19 червня

Розклад матчів 19 червня

Цього дня матчі приймуть стадіони Гамбурга, Штутгарта та Кельна.

Перший матч у межах турніру континентальної першості відбудеться о 16:00, у якому збірна Хорватії зіграє проти Албанії. Зустріч відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон".

Хочемо зазначити, що ці дві збірні до цього не зустрічалися, тому, як вони будуть змагатися у цьому тандемі, всі побачать вперше.

Слідом за цим матчем відбудеться зустріч між національними командами Німеччини та Угорщини. Протистояння відбудеться о 19:00 на "МХП-Арені".

















Де дивитися матчі 19 червня

Усі поєдинки середи покаже платний - медіасервіс MEGOGO, на якому можна дивитися турнір наживо за підписками "Максимальна" та "Спорт".

Натомість безкоштовний транслятор "Суспільне" покаже лише перший матч о 16:00 - гру Хорватія - Албанія.