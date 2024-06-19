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Евро-2024: полное расписание матчей среды, 19 июня

Сборная Германии сыграет свой второй матч на Евро-2024 (фото: facebook.com/DFBTeamEN)
Автор: Анастасия Большакова

Пока сборная Украины работает над ошибками в матче против Румынии, Евро-2024 продолжается. В среду, 19 июня, нас ожидают три противостояния, два из которых состоятся в рамках группы А и одно в группе В.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Расписание матчей 19 июня

В этот день матчи примут стадионы Гамбурга, Штутгарта и Кельна.

Первый матч в рамках турнира континентального первенства состоится в 16:00, где сборная Хорватии сыграет против Албании. Встреча состоится на стадионе "Фолькспаркштадион".

Хотим отметить, что эти две сборные до этого не встречались, поэтому, как они будут соперничать в таком тандеме, все увидят впервые.

Следом за этим матчем состоится встреча между национальными командами Германии и Венгрии, противостояние которых состоится в 19:00 на "МХП-Арене".

Где смотреть матчи 19 июня

Все поединки покажет платный - медиасервис MEGOGO, на котором можно смотреть турнир вживую за подписками "Максимальная" и "Спорт".

Бесплатный транслятор "Суспильне" покажет лишь первый матч в 16:00 - игру Хорватия - Албания.

Раньше мы писали, будет ли Мбаппе делать операцию и сколько времени пропустит.

Кроме того, мы публиковали, что Украина развенчала фейк о румынских болельщиках, скандировавших "Путин".

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