Евро-2024: полное расписание матчей среды, 19 июня

Пока сборная Украины работает над ошибками в матче против Румынии, Евро-2024 продолжается. В среду, 19 июня, нас ожидают три противостояния, два из которых состоятся в рамках группы А и одно в группе В.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
В этот день матчи примут стадионы Гамбурга, Штутгарта и Кельна.
Первый матч в рамках турнира континентального первенства состоится в 16:00, где сборная Хорватии сыграет против Албании. Встреча состоится на стадионе "Фолькспаркштадион".
Хотим отметить, что эти две сборные до этого не встречались, поэтому, как они будут соперничать в таком тандеме, все увидят впервые.
Следом за этим матчем состоится встреча между национальными командами Германии и Венгрии, противостояние которых состоится в 19:00 на "МХП-Арене".
Все поединки покажет платный - медиасервис MEGOGO, на котором можно смотреть турнир вживую за подписками "Максимальная" и "Спорт".
Бесплатный транслятор "Суспильне" покажет лишь первый матч в 16:00 - игру Хорватия - Албания.
Раньше мы писали, будет ли Мбаппе делать операцию и сколько времени пропустит.
Кроме того, мы публиковали, что Украина развенчала фейк о румынских болельщиках, скандировавших "Путин".
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