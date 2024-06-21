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Хто грає сьогодні на Євро-2024: повний розклад матчів п'ятниці, 21 червня

Збірна України зіграє свій другий офіційний матч на Євро-2024 (фото: uaf.ua)
Автор: Анастасія Большакова

У п'ятницю, 21 червня, стартує восьмий день на Євро-2024. Цього разу переможців будуть визначати квартети Е та D.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Розклад матчів 21 червня

Цього дня Дюссельдорф, Берлін та Лейпциг гостинно приймуть збірні, котрі змагатимуться за континентальну першість.

Розпочне цей день важливий для нас матч - збірна України зіграє зі Словаччиною у межах квартету Е. Протистояння відбудеться о 16:00 на "Меркур Шпіль-Арені".

Нагадуємо вам, що сьогодні "синьо-жовті" проведуть свій другий офіційний матч на Євро-2024. Стартовий поєдинок проти збірної Румунії наша збірна розгромно програла.

Слідом за цим матчем розпочнеться протистояння між національними командами Польщі та Австрії о 19:00 на стадіоні "Олімпіаштадіон".

Де дивитися матчі 21 червня

За всіма матчами цього дня можна буде спостерігати наживо на медіасервісі MEGOGO.

У свою чергу, безкоштовний регіональний мовник "Суспільне" буде транслювати лише матч збірної України зі словаками.

Читайте більше про те, які матчі Євро можна подивитися безкоштовно.

Раніше ми розповідали, що Ліга чемпіонів та інші єврокубки отримали транслятора в Україні на три сезони.

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