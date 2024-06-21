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Кто играет сегодня на Евро-2024: полное расписание матчей пятницы, 21 июня

Сборная Украины сыграет свой второй матч на Евро-2024 (фото: uaf.ua)
Автор: Анастасия Большакова

В пятницу, 21 июня, стартует восьмой день на Евро-2024. На этот раз победители будут определять квартеты Е и D.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Расписание матчей 21 июня

В этот день Дюссельдорф, Берлин и Лейпциг гостеприимно примут сборные, соревнующиеся за континентальное первенство.

Начнет этот день важный для нас матч - сборная Украины сыграет со Словакией в рамках квартета Е. Противостояние состоится в 16:00 на "Меркур Шпиль-Арене".

Напоминаем вам, что сегодня "сине-желтые" проведут свой второй официальный матч на Евро-2024. Стартовый поединок против сборной Румынии наша сборная разгромно проиграла.

Следом за этим матчем начнется противостояние между национальными командами Польши и Австрии в 19:00 на стадионе "Олимпиаштадион".

Где смотреть матчи 21 июня

За всеми матчами этого дня можно будет наблюдать вживую на медиасервисе MEGOGO.

В свою очередь, бесплатный региональный вещатель "Суспильне" будет транслировать только матч сборной Украины со словаками.

Читайте больше о том, какие матчи Евро можно посмотреть бесплатно.

Ранее мы рассказывали, что Лига чемпионов и другие еврокубки получили транслятор в Украине на три сезона.

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