Кто играет сегодня на Евро-2024: полное расписание матчей пятницы, 21 июня

Расписание матчей 21 июня

В этот день Дюссельдорф, Берлин и Лейпциг гостеприимно примут сборные, соревнующиеся за континентальное первенство.

Начнет этот день важный для нас матч - сборная Украины сыграет со Словакией в рамках квартета Е. Противостояние состоится в 16:00 на "Меркур Шпиль-Арене".









Напоминаем вам, что сегодня "сине-желтые" проведут свой второй официальный матч на Евро-2024. Стартовый поединок против сборной Румынии наша сборная разгромно проиграла.

Следом за этим матчем начнется противостояние между национальными командами Польши и Австрии в 19:00 на стадионе "Олимпиаштадион".

















Где смотреть матчи 21 июня

За всеми матчами этого дня можно будет наблюдать вживую на медиасервисе MEGOGO.

В свою очередь, бесплатный региональный вещатель "Суспильне" будет транслировать только матч сборной Украины со словаками.

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