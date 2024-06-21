Кто играет сегодня на Евро-2024: полное расписание матчей пятницы, 21 июня

В пятницу, 21 июня, стартует восьмой день на Евро-2024. На этот раз победители будут определять квартеты Е и D.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
В этот день Дюссельдорф, Берлин и Лейпциг гостеприимно примут сборные, соревнующиеся за континентальное первенство.
Начнет этот день важный для нас матч - сборная Украины сыграет со Словакией в рамках квартета Е. Противостояние состоится в 16:00 на "Меркур Шпиль-Арене".
Напоминаем вам, что сегодня "сине-желтые" проведут свой второй официальный матч на Евро-2024. Стартовый поединок против сборной Румынии наша сборная разгромно проиграла.
Следом за этим матчем начнется противостояние между национальными командами Польши и Австрии в 19:00 на стадионе "Олимпиаштадион".
За всеми матчами этого дня можно будет наблюдать вживую на медиасервисе MEGOGO.
В свою очередь, бесплатный региональный вещатель "Суспильне" будет транслировать только матч сборной Украины со словаками.
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Ранее мы рассказывали, что Лига чемпионов и другие еврокубки получили транслятор в Украине на три сезона.
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