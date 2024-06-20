Євро-2024: повний розклад матчів четверга, 20 червня

Розклад матчів 20 червня

У четвер матчі турніру континентальної першості відбудуться на стадіонах Мюнхена, Франкфурта та Гельзенкірхена.

Перший стартовий свисток цього дня пролунає о 16:00 у матчі між збірними Словенії та Сербії, де команди зустрінуться на "Альянц Арені".

























Де дивитися матчі 20 червня

Медіасервіс MEGOGO покаже всі матчі цього дня. Переглянути їх можна буде за наявності підписок "Максимальна" та "Спорт".

Безкоштовний регіональний транслятор "Суспільне" покаже лише першу зустріч 20 червня між збірними Сербії та Словенії