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Євро-2024: повний розклад матчів четверга, 20 червня

20 червня на нас чекають яскраві матчі Євро-2024 (фото: facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Анастасія Большакова

У четвер, 20 червня, на Євро-2024 відбудеться три протистояння. Визначати сильнішого будуть учасники квартетів В та С.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Розклад матчів 20 червня

У четвер матчі турніру континентальної першості відбудуться на стадіонах Мюнхена, Франкфурта та Гельзенкірхена. 

Перший стартовий свисток цього дня пролунає о 16:00 у матчі між збірними Словенії та Сербії, де команди зустрінуться на "Альянц Арені". 

Де дивитися матчі 20 червня

Медіасервіс MEGOGO покаже всі матчі цього дня. Переглянути їх можна буде за наявності підписок "Максимальна" та "Спорт".

Безкоштовний регіональний транслятор "Суспільне" покаже лише першу зустріч 20 червня між збірними Сербії та Словенії

Раніше ми писали про невдаху старту Євро-2024, котрий дискваліфікований до кінця групового етапу.

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