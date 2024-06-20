Евро-2024: полное расписание матчей четверга, 20 июня

В четверг, 20 июня, на Евро-2024 состоится три противостояния. Определять более сильного будут участники квартетов В и С.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
В четверг матчи турнира континентального первенства состоятся на стадионах Мюнхена, Франкфурта и Гельзенкирхена.
Первый стартовый свисток в этот день прозвучит в 16:00 в матче между сборными Словении и Сербии, где команды встретятся на "Альянце Арене".
Медиасервис Megogo покажет все матчи этого дня. Просмотреть их можно при наличии подписок "Максимальная" и "Спорт".
Бесплатный региональный транслятор "Суспильне" покажет только первую встречу 20 июня между сборными Сербии и Словении.
Ранее мы писали о неудачнике старта Евро-2024, дисквалифицированном до конца группового этапа.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.