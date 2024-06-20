Евро-2024: полное расписание матчей четверга, 20 июня

Расписание матчей 20 июня

В четверг матчи турнира континентального первенства состоятся на стадионах Мюнхена, Франкфурта и Гельзенкирхена.

Первый стартовый свисток в этот день прозвучит в 16:00 в матче между сборными Словении и Сербии, где команды встретятся на "Альянце Арене".

























Где смотреть матчи 20 июня

Медиасервис Megogo покажет все матчи этого дня. Просмотреть их можно при наличии подписок "Максимальная" и "Спорт".

Бесплатный региональный транслятор "Суспильне" покажет только первую встречу 20 июня между сборными Сербии и Словении.