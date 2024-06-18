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Невдаха старту Євро-2024 дискваліфікований до кінця групового етапу

Кьольн, Вівторок 18 червня 2024 11:44
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Невдаха старту Євро-2024 дискваліфікований до кінця групового етапу Фото: Раян Портеус, можливо, завчасно завершив турнір (skysports.com)
Автор: Антон Федорців

Оборонець збірної Шотландії Раян Портеус пропустить поєдинки проти національних команд Швейцарії та Угорщини в групі A чемпіонату Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

25-річний центрбек отримав двоматчеву дискваліфікацію. Він був вилучений у поєдинку проти збірної Німеччини (1:5).

Портеус грубо зіграв проти Гюндогана наприкінці першого тайму протистояння. Після втручання VAR арбітр призначив одинадцятиметровий та показав червону картку оборонцю. Пряме вилучення спонукало УЄФА зробити покарання суворішим.

Як наслідок, Портеус не допоможе Шотландії на груповому етапі. 19 червня "Тартанова армія" зустрінеться зі збірною Швейцарії, а 23 червня протистоятиме збірній Угорщини. Якщо шотландці не вийдуть з групи, то Євро-2024 для оборонця завершився.

Портеус дебютував за збірну Шотландію восени 2022 року. З тих пір він зіграв 12 поєдинків у футболці каледонців, у яких забив 1 м'яч. Цьогорічний чемпіонат Європи – перший великий турнір у кар'єрі центрбека.

До слова, напередодні Мбаппе зламав ніс у протистоянні з Австрією і пропустить груповий етап Євро-2024.

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