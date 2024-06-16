Євро-2024: повний розклад матчів 16 червня

16 червня у межах футбольного чемпіонату Європи пройдуть матчі між командами груп C та D.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Недільні матчі пройдуть на Фолькспаркштадіоні, МХП- та Фельтіс Аренах.
Відкриє цей день на Євро матч між Польщею та Нідерландами о 16:00 у Гамбурзі.
У Штутгарті відбудеться протистояння між збірними Словенії та Данії. Стартовий свисток пролунає об 19:00.
А родзинкою вечора стане останній матч, котрий розпочнеться о 22:00 у Гельзенкірхені. Фаворити турніру - збірна Англії - зіграє проти сербів.
Усі три матчі ви зможете переглянути на платному сервісі MEGOGO. Переглянути матчі наживо можна буде за підписками "Максимальна" та "Спорт".
У свою чергу, регіональні канали "Суспільного" покажуть лише перший матч цього дня між поляками та нідерландцями.
Читайте більше про те, які матчі Євро можна подивитися безкоштовно.
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