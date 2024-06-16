Євро-2024: повний розклад матчів 16 червня

Недільні матчі пройдуть на Фолькспаркштадіоні, МХП- та Фельтіс Аренах.

Відкриє цей день на Євро матч між Польщею та Нідерландами о 16:00 у Гамбурзі.









У Штутгарті відбудеться протистояння між збірними Словенії та Данії. Стартовий свисток пролунає об 19:00.









А родзинкою вечора стане останній матч, котрий розпочнеться о 22:00 у Гельзенкірхені. Фаворити турніру - збірна Англії - зіграє проти сербів.









Усі три матчі ви зможете переглянути на платному сервісі MEGOGO. Переглянути матчі наживо можна буде за підписками "Максимальна" та "Спорт".

У свою чергу, регіональні канали "Суспільного" покажуть лише перший матч цього дня між поляками та нідерландцями.