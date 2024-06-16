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Евро-2024: полное расписание матчей 16 июня

16 июня болельщиков ожидает три противостояния (Фото: pzpn.pl)
Автор: Анастасия Большакова

16 июня в рамках футбольного чемпионата Европы пройдут матчи между командами групп C и D.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Воскресные матчи пройдут на Фолькспаркштадионе, МХП- и Фельтис Аренах.

Откроет этот день на Евро матч между Польшей и Нидерландами в 16:00 в Гамбурге.

В Штутгарте состоится противостояние между сборными Словении и Дании. Стартовый свисток раздастся в 19:00.

Изюминкой вечера станет последний матч, который начнется в 22:00 в Гельзенкирхене. Фавориты турнира - сборная Англии - сыграет против сербов.

Все три матча вы можете просмотреть на платном сервисе MEGOGO. Просмотреть матчи вживую можно будет по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

В свою очередь, региональные каналы "Суспильного" покажут только первый матч в этот день между поляками и нидерландцами.

Читайте больше о том, какие матчи Евро можно посмотреть бесплатно.

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