Евро-2024: полное расписание матчей 16 июня

Воскресные матчи пройдут на Фолькспаркштадионе, МХП- и Фельтис Аренах.

Откроет этот день на Евро матч между Польшей и Нидерландами в 16:00 в Гамбурге.









В Штутгарте состоится противостояние между сборными Словении и Дании. Стартовый свисток раздастся в 19:00.









Изюминкой вечера станет последний матч, который начнется в 22:00 в Гельзенкирхене. Фавориты турнира - сборная Англии - сыграет против сербов.









Все три матча вы можете просмотреть на платном сервисе MEGOGO. Просмотреть матчи вживую можно будет по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

В свою очередь, региональные каналы "Суспильного" покажут только первый матч в этот день между поляками и нидерландцами.