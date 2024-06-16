Евро-2024: полное расписание матчей 16 июня

16 июня в рамках футбольного чемпионата Европы пройдут матчи между командами групп C и D.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Воскресные матчи пройдут на Фолькспаркштадионе, МХП- и Фельтис Аренах.
Откроет этот день на Евро матч между Польшей и Нидерландами в 16:00 в Гамбурге.
В Штутгарте состоится противостояние между сборными Словении и Дании. Стартовый свисток раздастся в 19:00.
Изюминкой вечера станет последний матч, который начнется в 22:00 в Гельзенкирхене. Фавориты турнира - сборная Англии - сыграет против сербов.
Все три матча вы можете просмотреть на платном сервисе MEGOGO. Просмотреть матчи вживую можно будет по подпискам "Максимальная" и "Спорт".
В свою очередь, региональные каналы "Суспильного" покажут только первый матч в этот день между поляками и нидерландцами.
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