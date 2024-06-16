Євро-2024: повний розклад матчів 16 червня

16 червня у межах футбольного чемпіонату Європи пройдуть матчі між командами груп C та D.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Недільні матчі пройдуть на Фолькспаркштадіоні, МХП- та Фельтіс Аренах.

Відкриє цей день на Євро матч між Польщею та Нідерландами о 16:00 у Гамбурзі.

Статистика попередніх зустрічей:

Матчів - 19

Перемог Нідерландів - 9

Перемог Польщі - 3

Нічиїх - 7

У Штутгарті відбудеться протистояння між збірними Словенії та Данії. Стартовий свисток пролунає об 19:00.

Статистика попередніх зустрічей:

Матчів - 6

Перемог Словенії - 0

Перемог Данії - 5

Нічиїх - 1

А родзинкою вечора стане останній матч, котрий розпочнеться о 22:00 у Гельзенкірхені. Фаворити турніру - збірна Англії - зіграє проти сербів.

Статистика попередніх зустрічей:

Матчів - 15

Перемог Англії - 6

Перемог Сербії - 4

Нічиїх - 10

Усі три матчі ви зможете переглянути на платному сервісі MEGOGO. Переглянути матчі наживо можна буде за підписками "Максимальна" та "Спорт".

У свою чергу, регіональні канали "Суспільного" покажуть лише перший матч цього дня між поляками та нідерландцями.