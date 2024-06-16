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Євро-2024: повний розклад матчів 16 червня

Неділя 16 червня 2024 07:55
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Євро-2024: повний розклад матчів 16 червня 16 червня на уболівальників очікує три протистояння (Фото: pzpn.pl)
Автор: Анастасія Большакова

16 червня у межах футбольного чемпіонату Європи пройдуть матчі між командами груп C та D.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Недільні матчі пройдуть на Фолькспаркштадіоні, МХП- та Фельтіс Аренах.

Відкриє цей день на Євро матч між Польщею та Нідерландами о 16:00 у Гамбурзі.

Статистика попередніх зустрічей:

  • Матчів - 19
  • Перемог Нідерландів - 9
  • Перемог Польщі - 3
  • Нічиїх - 7

У Штутгарті відбудеться протистояння між збірними Словенії та Данії. Стартовий свисток пролунає об 19:00.

Статистика попередніх зустрічей:

  • Матчів - 6
  • Перемог Словенії - 0
  • Перемог Данії - 5
  • Нічиїх - 1

А родзинкою вечора стане останній матч, котрий розпочнеться о 22:00 у Гельзенкірхені. Фаворити турніру - збірна Англії - зіграє проти сербів.

Статистика попередніх зустрічей:

  • Матчів - 15
  • Перемог Англії - 6
  • Перемог Сербії - 4
  • Нічиїх - 10

Усі три матчі ви зможете переглянути на платному сервісі MEGOGO. Переглянути матчі наживо можна буде за підписками "Максимальна" та "Спорт".

У свою чергу, регіональні канали "Суспільного" покажуть лише перший матч цього дня між поляками та нідерландцями.

Євро-2024: повний розклад матчів 16 червня

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