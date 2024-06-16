ua en ru
Вс, 16 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Евро-2024: полное расписание матчей 16 июня

Воскресенье 16 июня 2024 07:55
UA EN RU
Евро-2024: полное расписание матчей 16 июня 16 июня болельщиков ожидает три противостояния (Фото: pzpn.pl)
Автор: Анастасия Большакова

16 июня в рамках футбольного чемпионата Европы пройдут матчи между командами групп C и D.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Воскресные матчи пройдут на Фолькспаркштадионе, МХП- и Фельтис Аренах.

Откроет этот день на Евро матч между Польшей и Нидерландами в 16:00 в Гамбурге.

Статистика предыдущих встреч:

  • Матчей - 19
  • Побед Нидерландов - 9
  • Побед Польши - 3
  • Ничьих - 7

В Штутгарте состоится противостояние между сборными Словении и Дании. Стартовый свисток раздастся в 19:00.

Статистика предыдущих встреч:

  • Матчей - 6
  • Побед Словении - 0
  • Побед Дании - 5
  • Ничьих - 1

Изюминкой вечера станет последний матч, который начнется в 22:00 в Гельзенкирхене. Фавориты турнира - сборная Англии - сыграет против сербов.

Статистика предыдущих встреч:

  • Матчей - 15
  • Побед Англии - 6
  • Побед Сербии - 4
  • Ничьих - 10

Все три матча вы можете просмотреть на платном сервисе MEGOGO. Просмотреть матчи вживую можно будет по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

В свою очередь, региональные каналы "Суспильного" покажут только первый матч в этот день между поляками и нидерландцами.

Евро-2024: полное расписание матчей 16 июня

Читайте больше о том, какие матчи Евро можно посмотреть бесплатно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евро 2024 Футбол
NEWS
Reuters ознакомилось с проектом итоговой декларации саммита мира: что в нем
Reuters ознакомилось с проектом итоговой декларации саммита мира: что в нем
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом