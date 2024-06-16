Евро-2024: полное расписание матчей 16 июня

16 июня в рамках футбольного чемпионата Европы пройдут матчи между командами групп C и D.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Воскресные матчи пройдут на Фолькспаркштадионе, МХП- и Фельтис Аренах.

Откроет этот день на Евро матч между Польшей и Нидерландами в 16:00 в Гамбурге.

Статистика предыдущих встреч:

Матчей - 19

Побед Нидерландов - 9

Побед Польши - 3

Ничьих - 7

В Штутгарте состоится противостояние между сборными Словении и Дании. Стартовый свисток раздастся в 19:00.

Статистика предыдущих встреч:

Матчей - 6

Побед Словении - 0

Побед Дании - 5

Ничьих - 1

Изюминкой вечера станет последний матч, который начнется в 22:00 в Гельзенкирхене. Фавориты турнира - сборная Англии - сыграет против сербов.

Статистика предыдущих встреч:

Матчей - 15

Побед Англии - 6

Побед Сербии - 4

Ничьих - 10

Все три матча вы можете просмотреть на платном сервисе MEGOGO. Просмотреть матчи вживую можно будет по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

В свою очередь, региональные каналы "Суспильного" покажут только первый матч в этот день между поляками и нидерландцами.