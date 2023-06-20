Євро-2024 отримав офіційний талісман: обрати ім'я зможе кожен уболівальник

Ведмедик буде талісманом Євро-2024, який у наступному році приймуть 10 німецьких міст. Уперше маскот з'явився на публіці в одній зі шкіл Гельзенкірхена.

"Талісман складає пошану популярній дитячій іграшці – плюшевому ведмедю, який, як подейкують, з'явився у Німеччині на початку XX століття", – йдеться в заяві організації.

У найближчі два тижні вболівальники на вебпорталі УЄФА зможуть обрати варіант імені для талісмана. Натхненням для усіх чотирьох стало німецьке слово Bär – "ведмідь". Маскот може отримати ім'я Albärt, Bärnardo, Bärnheart або Herzi von Bär.

Що відомо про Євро-2024

Турнір відбудеться 14 червня-14 липня 2024 року. До чемпіонату готують 10 стадіонів у десяти містах Німеччини.

У боротьбі за право провести форум німці випередили Туреччину. Заявку Німеччини підтримали 12 членів виконкому УЄФА з 17-ти. Організатор отримав пряму путівку на чемпіонат Європи. Ще 23 збірні потраплять у груповий турнір після кваліфікації.

У 1988 році Євро приймала Федеративна Республіка Німеччини. Тоді маскотом турніру був кролик Берні, а складена з переважно футболістів київського "Динамо" збірна СРСР із Лобановським на чолі дійшла до фіналу.