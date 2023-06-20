Евро-2024 получил официальный талисман: выбрать имя сможет каждый болельщик

Медвежонок будет талисманом Евро-2024, который в следующем году примут 10 немецких городов. Впервые маскот появился на публике в одной из школ Гельзенкирхена.

"Талисман составляет уважение популярной детской игрушке – плюшевому медведю, который, как говорят, появился в Германии в начале XX века", – говорится в заявлении организации.

В ближайшие две недели болельщики на веб-портале УЕФА смогут выбрать вариант имени для талисмана. Вдохновением для всех четырех стало немецкое слово Bär – медведь. Маскот может получить имя Albärt, Bärnardo, Bärnheart или Herzi von Bär.

Что известно о Евро-2024

Турнир пройдет 14 июня–14 июля 2024 года. К чемпионату готовят 10 стадионов в десяти городах Германии.

В борьбе за право провести форум немцы опередили Турцию. Заявку Германии поддержали 12 членов исполкома УЕФА из 17-ти. Организатор получил прямую путевку на чемпионат Европы. Еще 23 сборные попадут в групповой турнир после квалификации.

В 1988 году Евро принимала Федеративная Республика Германия. Тогда маскотом турнира был кролик Берни, а составленная из преимущественно футболистов киевского "Динамо" сборная СССР с Лобановским во главе дошла до финала.