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Євро-2024: Німеччина врятувала нічию зі збірною Швейцарії, Шотландія покинула турнір

Фото: Бундестім перед стартовим свистком (x.com/DFB_Team)
Автор: Антон Федорців

Збірна Німеччини розійшлася миром із національною командою Швейцарії, а збірна Шотландії мінімально поступилася національній команді Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Чемпіонат Європи-2024, група A, 3-й тур

Швейцарія – Німеччина – 1:1

Голи: Ндоє, 28 – Фюллькруг, 90+2

Шотландія – Угорщина – 0:1

Гол: Чобот, 90+10

 

На франкфуртській арені німці заволоділи ініціативою з перших хвилин. Контроль від команди Юліана Нагельсманна призвів до забитого м'яча на 17-й хвилині, коли Андріх ударом із дистанції в ближній кут упіймав Зоммера. Утім, гол скасували через фол Мусіали в попередньому епізоді.

Натомість до взяття воріт у виконанні Ндоє питань не виникло. Швейцарський вінгер сенегальського походження в дотик пробив під поперечину після прострілу Фройлера з лівого краю штрафного майданчика. Рюдігер, Мусіала, Кроос, Раум, Кімміх у наступні 60+ хвилин опинялися на ударних позиціях, але відправити м'яч у сітку в доданий арбітром час головою спромігся Фюллькруг.

Менш видовищним став матч у Штутгарті. Шотландія разом зі збірною Угорщини надто зосередилися на боротьбі в центрі поля, тож справді небезпечного моменту довелося чекати до 41-ї хвилини. Це Орбан пробив головою після навісу Собослая, але м'яч лише облизнув поперечину.

У другій же половині гольові нагоди з'явилися аж у доданий арбітром час. Спершу Собослай не зміг переграти Ганна з гострого кута. А в наступній атаці Чобот увірвався до штрафного майданчика шотландців і пострілом струсонув стійку воріт. Зрештою, на десятій доданій арбітром хвилині Чобот таки пробив Ганна.

Результати фінального туру зробили збірну Німеччини переможцем групи A. Бундестім набрала 7 очок, а підопічні Мурата Якіна записали в актив 5 пунктів. Натомість угорська збірна набрала 3 залікові балі, а в шотландців залишилося 1 очко. Німеччина та Швейцарія вийшли в плей-офф, а Угорщина чекатиме підсумків інших третіх збірних.

До слова, раніше Яремчук став претендентом на гол туру чемпіонату Європи.

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