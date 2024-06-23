Шедевр Яремчука та краса від Шакірі: відео кандидатів на гол туру Євро-2024 від УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив перелік претендентів на титул автора найкращого забитого м'яча в другому турі групового етапу цьогорічного чемпіонату Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

До списку номінантів потрапили чотири футболісти. Позмагаються за приз форвард збірної України Роман Яремчук, хавбек Данії Мортен Юлманд, швейцарський атакувальний півзахисник Джердан Шакірі та центрбек національної команди Австрії Гернот Траунер.

Українець оформив переможний м'яч під завісу зустрічі зі Словаччиною. Шапаренко закинув нападнику вперед, а Яремчук елегантно прийняв м'яч і другим дотиком відправив повз голкіпера. Воротар "соколів" Дубравка до такого розвитку подій виявився неготовим.

Данський півзахисник вирвав нічию для "Шарлатової гвардії". Юлманд отримав передачу Крістіансена перед штрафним майданчиком і більярдним пострілом поклав у дальній кут від стійки. Нічия зберегла для збірної Данії шанси на 1/8 фіналу Євро-2024.

Лідер збірної Швейцарії оформив гол-красень у середині першого тайму проти Шотландії. Шакірі підстеріг помилку Ролстона з поперечною передачею і з льоту пробив прямісінько в дев'ятку. Кіпер "Тартанової армії" Ганн, здається, даремно стрибав.

Оборонець збірної Австрії підкорив умінням вчасно підключитися до атаки. Мвене на лівому фланзі переграв опонента та виконав навіс у центр штрафного, де Траунер по-господарськи потужно пробив головою. М'яч затріпотів у сітці воріт поляка Щенсни.