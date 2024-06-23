Евро-2024: Германия спасла ничью со сборной Швейцарии, Шотландия покинула турнир

Чемпионат Европы-2024, группа A, 3-й тур

Швейцария – Германия – 1:1

Голы: Ндойе, 28 – Фюллькруг, 90+2

Шотландия – Венгрия – 0:1

Гол: Чобот, 90+10

На франкфуртской арене немцы завладели инициативой с первых минут. Контроль от команды Юлиана Нагельсманна привел к забитому мячу на 17-й минуте, когда Андрих ударом с дистанции в ближний угол поймал Зоммера. Впрочем, гол отменили из-за фола Мусиалы в предыдущем эпизоде.

Зато до взятия ворот в исполнении Ндойе вопросов не возникло. Швейцарский вингер сенегальского происхождения в касание пробил под перекладину после прострела Фройлера с левого края штрафной. Рюдигер, Мусиала, Кроос, Раум, Киммих в последующие 60+ минут оказывались на ударных позициях, но отправить мяч в сетку в добавленное арбитром время головой сумел Фюллькруг.

Менее зрелищным стал матч в Штутгарте. Шотландия вместе со сборной Венгрии слишком сосредоточились на борьбе в центре поля, так что действительно опасного момента пришлось ждать до 41-й минуты. Это Орбан пробил головой после навеса Собослая, но мяч только облизнул перекладину.

Во второй же половине голевые возможности появились аж в добавленное арбитром время. Сначала Собослай не смог переиграть Ганна с острого угла. А в следующей атаке Чобот ворвался в штрафную шотландцев и выстрелом встряхнул штангу ворот. Наконец, на десятой добавленной арбитром минуте Чобот таки пробил Ганна.

Результаты финального тура сделали сборную Германии победителем группы A. Бундестим набрала 7 очков, а подопечные Мурата Якина записали в актив 5 пунктов. Венгерская сборная набрала 3 зачетных балла, а у шотландцев осталось 1 очко. Германия и Швейцария вышли в плей-офф, а Венгрия будет ждать итогов других третьих сборных.